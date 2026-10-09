Президент США Дональд Трамп назвал врагами тех, кто использует термин \"искусственный интеллект\", а не предложенное им определение \"суперинтеллект\".
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Технологии
Трамп назвал врагами тех, кто использует термин \"искусственный интеллект\"
9 октября 2026 / 10:17
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп назвал врагами тех, кто использует термин "искусственный интеллект", а не предложенное им определение "суперинтеллект".
"Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект", а не широко признанный и более точный термин "суперинтеллект", - указал политик в Truth Соц. сети.
Ранее американский лидер не раз обращал внимание, что считает "неудачным" название "искусственный интеллект". Он считает, что такие разработки нужно называть "суперинтеллект", сообщает ТАСС.
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