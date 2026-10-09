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Технологии

Трамп назвал врагами тех, кто использует термин \"искусственный интеллект\"

Трамп назвал врагами тех, кто использует термин "искусственный интеллект" Трамп назвал врагами тех, кто использует термин "искусственный интеллект"

Президент США Дональд Трамп назвал врагами тех, кто использует термин \"искусственный интеллект\", а не предложенное им определение \"суперинтеллект\".

Президент США Дональд Трамп назвал врагами тех, кто использует термин "искусственный интеллект", а не предложенное им определение "суперинтеллект".

"Белый дом считает врагом любого, кто использует термин "искусственный интеллект", а не широко признанный и более точный термин "суперинтеллект", - указал политик в Truth Соц. сети.

Ранее американский лидер не раз обращал внимание, что считает "неудачным" название "искусственный интеллект". Он считает, что такие разработки нужно называть "суперинтеллект", сообщает ТАСС.

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#трамп
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#термин
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