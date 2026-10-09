Ле Пен заявила об отказе всех банков Франции в кредите на предвыборную кампанию

Кандидат от партии \"Национальное объединение\" Марин Ле Пен заявила, что все банки Франции отказали ей в кредите для финансирования предстоящей президентской кампании.

Кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что все банки Франции отказали ей в кредите для финансирования предстоящей президентской кампании.

"Мы контактировали со всеми банками страны. И они все ответили отказом. Так что мы столкнулись с проблемой, и я знаю, что мы не одни такие", - сказала политик в ходе пресс-конференции.

Она отметила, что уже информировала о сложившейся ситуации правительство республики. Вместе с тем, по словам Ле Пен, за последние годы возможности финансирования были планомерно ограничены исключительно кредитами в европейских банках. На ее взгляд, самым простым решением стало бы разрешение на получение займов от частных лиц. На сегодняшний день кандидат на пост главы государства не может получить свыше €4,6 тыс. от одного человека.

Первый тур выборов президента Франции намечен на 18 апреля 2027 года. Если ни один из претендентов на высший государственный пост не наберет свыше 50% голосов, два кандидата с максимальной поддержкой примут участие во втором туре 2 мая.

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон по истечении своего второго срока не сможет баллотироваться из-за ограничений, отраженных в конституции, сообщает ТАСС.