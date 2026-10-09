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Путин отметил день рождения в компании Шрёдера

Путин отметил день рождения в компании Шрёдера Путин отметил день рождения в компании Шрёдера

Президент России Владимир Путин, узнав в свой день рождения о прибытии в страну бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, принял его у себя дома. Кадры встречи распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Президент России Владимир Путин, узнав в свой день рождения о прибытии в страну бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, принял его у себя дома. Кадры встречи распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

"Путин накануне утром из сообщений в прессе узнал, что в Москве находится Герхард Шрёдер, который прибыл по делам компании "Глобус". Глава государства пригласил своего старого друга к себе домой", - говорится в сообщении.

У Путина и Шрёдера сложились дружеские отношения еще в то время, когда последний возглавлял правительство Германии. Политики сохранили дружбу и после отставки Шрёдера.

Путин не раз обращал внимание, что Шрёдер является человеком, которому можно доверять. По мнению российского лидера, именно он мог бы выступить в качестве переговорщика от Европы по вопросам украинского урегулирования. 

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Теги:
#путин
#день рождения
#шрёдер
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