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Украину на переговорах в США представят Буданов, Арахамия и Умеров

Украину на переговорах в США представят Буданов, Арахамия и Умеров Украину на переговорах в США представят Буданов, Арахамия и Умеров

Украинская делегация в пятницу проведет переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство РБК-Украина.

Украинская делегация в пятницу проведет переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство РБК-Украина.

Отмечается, что участниками украинской переговорной команды станут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), лидер фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

США будут представлять Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. По данным агентства, стороны в том числе обсудят возможность проведения трехсторонней встречи США - Россия - Украина, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#украина
#переговоры
#умеров
#буданов
#арахамия
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