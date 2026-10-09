Украинская делегация в пятницу проведет переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство РБК-Украина.
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Политика
Украину на переговорах в США представят Буданов, Арахамия и Умеров
9 октября 2026 / 11:17
© Андрей Ратмиров/ ТАСС
Украинская делегация в пятницу проведет переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа, передает агентство РБК-Украина.
Отмечается, что участниками украинской переговорной команды станут глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), лидер фракции "Слуги народа" в Раде Давид Арахамия, заместитель Буданова Сергей Кислица и руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
США будут представлять Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф. По данным агентства, стороны в том числе обсудят возможность проведения трехсторонней встречи США - Россия - Украина, сообщает ТАСС.
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