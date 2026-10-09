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\"Известия\": Германия не будет запрещать выдачу виз гражданам РФ

"Известия": Германия не будет запрещать выдачу виз гражданам РФ "Известия": Германия не будет запрещать выдачу виз гражданам РФ

В ФРГ не будут вводить полный запрет на выдачу виз для россиян. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник пишут \"Известия\".

В ФРГ не будут вводить полный запрет на выдачу виз для россиян. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник пишут "Известия".

Как отмечается, "у Германии нет планов вводить полный запрет на выдачу виз" гражданам РФ.

Некоторое время назад глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что германские власти намерены ужесточить контроль при въезде в страну для российских граждан, сообщает ТАСС.

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