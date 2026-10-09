В ФРГ не будут вводить полный запрет на выдачу виз для россиян. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник пишут \"Известия\".
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Общество
\"Известия\": Германия не будет запрещать выдачу виз гражданам РФ
9 октября 2026 / 11:38
© AP Photo/ Michael Sohn/ТАСС
В ФРГ не будут вводить полный запрет на выдачу виз для россиян. Об этом со ссылкой на европейский дипломатический источник пишут "Известия".
Как отмечается, "у Германии нет планов вводить полный запрет на выдачу виз" гражданам РФ.
Некоторое время назад глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что германские власти намерены ужесточить контроль при въезде в страну для российских граждан, сообщает ТАСС.
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