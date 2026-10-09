Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios .

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

Как отмечается, вашингтонская администрация рассчитывает добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября, а также до прихода зимы.

В четверг Уиткофф и Кушнер изложили президенту США Дональду Трампу свои предложения по урегулированию конфликта и выслушали его точку зрения перед двухдневными переговорами с украинской делегацией в Майами, сообщает ТАСС.