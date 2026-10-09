Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
9 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
9 октября 2026 / 12:17
Политика
Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине
9 октября 2026 / 12:15
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.
Как отмечается, вашингтонская администрация рассчитывает добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября, а также до прихода зимы.
В четверг Уиткофф и Кушнер изложили президенту США Дональду Трампу свои предложения по урегулированию конфликта и выслушали его точку зрения перед двухдневными переговорами с украинской делегацией в Майами, сообщает ТАСС.
Также по теме:
08.10.2026 21:40Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
08.10.2026 15:29Песков: телеграммы от Трампа в день рождения Путина не было
08.10.2026 13:31CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
07.10.2026 12:43Вэнс не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты США
05.10.2026 16:45Трамп планирует посетить Узбекистан
01.10.2026 21:57Пезешкиан: Иран не избегал и не станет избегать диалога с США
Актуально