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Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине

Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

Представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют посетить Москву для обсуждения урегулирования на Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

Как отмечается, вашингтонская администрация рассчитывает добиться дипломатического прорыва в переговорах до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на 3 ноября, а также до прихода зимы.

В четверг Уиткофф и Кушнер изложили президенту США Дональду Трампу свои предложения по урегулированию конфликта и выслушали его точку зрения перед двухдневными переговорами с украинской делегацией в Майами, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#урегулирование
#москва
#уиткофф
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