SpaceX намерена стать крупным мобильным оператором в США

Американская компания SpaceX получила все компоненты, необходимые для того, чтобы стать крупным оператором мобильной связи в Соединенных Штатах с покрытием по всей стране. Соответствующее сообщение разместил основатель и владелец компании Илон Маск в соцсети X.

Американская компания SpaceX получила все компоненты, необходимые для того, чтобы стать крупным оператором мобильной связи в Соединенных Штатах с покрытием по всей стране. Соответствующее сообщение разместил основатель и владелец компании Илон Маск в соцсети X.

"Это последний крайне важный элемент пазла для обеспечения полного покрытия мобильной связи в Америке", - указал он, комментируя объявление SpaceX о приобретении лицензий для передачи сигнала низкочастотного спектра. Эти частоты используются крупными мобильными операторами и позволяют сигналу проходить через препятствия.

Ожидается, что после получения одобрения от Федеральной комиссии по связи США сеть Starlink Mobile "запустит гибкую архитектуру", совмещающую спутниковую связь с наземными вышками Starlink, сообщает ТАСС.