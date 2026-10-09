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Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний

Громче всех об опасности для человечества в связи с быстрым развитием искусственного интеллекта кричат те IT-компании, которые этим развитием и занимаются. Они поймали волну и очень хотят оставаться на ее гребне.

Громче всех об опасности для человечества в связи с быстрым развитием искусственного интеллекта кричат те IT-компании, которые этим развитием и занимаются. Они поймали волну и очень хотят оставаться на ее гребне.

IT-компании понимают, что, чем страшнее будут их предупреждения, тем больше денег они получат. В конце концов, главное, чтобы сосед не получил больше.

При этом до сих пор непонятно, что же все-таки такое искусственный интеллект, и какие фатальные угрозы он несет людям. Что может такого произойти, если использовать ИИ в качестве ручного помощника? Он и с этой функцией пока не вполне справляется.

Это все, что искусственный интеллект должен делать на сегодняшний день. В каких-то случаях он может контролировать человека, но и то при условии контроля со стороны других людей.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу: 

https://rutube.ru/video/3681613922b7641a27b465c72b7b439d/

 

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Теги:
#ии
#страхи
#индустрия
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