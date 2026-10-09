Родригес заявила о несогласии с долларизацией Венесуэлы

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о несогласии с предоставлением доллару статуса официальной валюты республики. Об этом информировал телеканал Venezolana de Television .

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила о несогласии с предоставлением доллару статуса официальной валюты республики. Об этом информировал телеканал Venezolana de Television.

"Вы знаете мою позицию, которой я придерживаюсь уже много лет: не долларизация решит проблемы Венесуэлы. Решение заключается в укреплении национальной валюты, которая обеспечит не только торговые, но и финансовые процессы, а также гарантирует финансирование для Венесуэлы", - сказала она, выступая на 82-й ежегодной ассамблее Федерации торгово-промышленных палат и ассоциаций Венесуэлы.

Родригес также обратила внимание на стратегическое значение валютного суверенитета страны и выступила за укрепление национальной денежной единицы - боливара.

"Валютный суверенитет определяет экономический рост, и мы имеем доступ к иностранной валюте для наших производственных процессов", - подчеркнула она. Уполномоченный президент также заявила о контактах с международными банками для обеспечения стабильного притока иностранной валюты, которая направляется в первую очередь в производственную сферу, сообщает ТАСС.