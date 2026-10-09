Названы российские города с самыми оригинальными названиями

Топ необычных названий российских населенных пунктов составляют города Дно, Зима, Опочка и Пыталово. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росреестра сообщает ТАСС .

Топ необычных названий российских населенных пунктов составляют города Дно, Зима, Опочка и Пыталово. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росреестра сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Псковской области есть города Дно, Опочка и Пыталово. В Иркутской - Зима, Бодайбо, в Мурманской - Кандалакша, Омской - Называевск. Кроме того, в список оригинальных названий вошли города Пучеж (Ивановская область), Пыть-Ях (Ханты-Мансийский АО), Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО) и Дагестанские Огни (Республика Дагестан).

Некоторое время назад агентство ТАСС обращало внимание, что, как правило, в названии населенного пункта отражается описание местности, где расположен объект. Вместе с тем интересные названия могут быть связаны с природной средой или родным языком коренных жителей.