ФОМ: о доверии Путину заявили 71% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда \"Общественное мнение\", проведенного в период с 2 по 4 октября среди 1,5 тыс. респондентов в 51 субъекте.

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 2 по 4 октября среди 1,5 тыс. респондентов в 51 субъекте.

"О доверии Владимиру Путину заявили 71% российских граждан. Также большинство населения (73%) полагает, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.

Вместе с тем положительную оценку работы правительства дали 47% сограждан. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 53% участников исследования.

Кроме того, уровень поддержки "Единой России" составил 38%, КПРФ - 15%, ЛДПР - 9%, "Новых людей" - 8%, "Справедливой России" - 3%, сообщает ТАСС.