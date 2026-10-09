Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда \"Общественное мнение\", проведенного в период с 2 по 4 октября среди 1,5 тыс. респондентов в 51 субъекте.
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Политика
ФОМ: о доверии Путину заявили 71% опрошенных россиян
9 октября 2026 / 13:15
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 71%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 2 по 4 октября среди 1,5 тыс. респондентов в 51 субъекте.
"О доверии Владимиру Путину заявили 71% российских граждан. Также большинство населения (73%) полагает, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.
Вместе с тем положительную оценку работы правительства дали 47% сограждан. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 53% участников исследования.
Кроме того, уровень поддержки "Единой России" составил 38%, КПРФ - 15%, ЛДПР - 9%, "Новых людей" - 8%, "Справедливой России" - 3%, сообщает ТАСС.
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