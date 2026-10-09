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Общество

Эксплуатация детей на Украине становится нормой

В Европе их насильно изымают у беженцев

Эксплуатация детей на Украине становится нормой Эксплуатация детей на Украине становится нормой

Марина Харькова, журналист, Донецк

Марина Харькова, журналист, Донецк

Дефицит специалистов, насильственная мобилизация, демографический кризис, огромные потери украинских граждан на фронте, массовая эмиграция трудоспособного населения за границу привели Украину к массовому использованию детского труда. По  информации Opendatabot, за первые 7 месяцев 2026 года на Украине официально трудоустроились 5015 несовершеннолетних. И это только официально. В теневой экономике занятость подростов и детей может составлять несколько десятков тысяч. Подавляющее большинство среди работающей молодёжи составляют подростки 16—17 лет.

В целом количество несовершеннолетних, которые официально выходят на работу, растёт – например, в 2025 году в сравнении с предыдущими годами количество официально трудоустроенных подростков выросло на 18% — до 23817 человек.

В Work.ua сообщается, что с начала СВО на Украине запрос работодателей на молодёжь вырос. По их данным, более половины общего количества трудоустроенных несовершеннолетних зафиксировано в двух регионах. Каждый третий подросток, официально трудоустроившийся в этом году, работает в Киеве. Это 1642 подростка. На втором месте Днепропетровская область — 1100 работающих детей. До начала войны на Киев и Днепропетровскую область приходилась лишь треть официально трудоустроенных несовершеннолетних.

Более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом численность трудоустроенных несовершеннолетних выросла в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, почти вдвое – в Киеве.

А теперь на Украине предложили увеличить и допустимую продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних. Как сообщается на сайте парламента Украины, соответствующий законопроект уже внесён в Верховную раду. В пояснительной записке к закону заявлено, что необходимость изменений связана с нехваткой трудовых ресурсов. Авторы инициативы рассчитывают частично решить кадровый кризис за счет несовершеннолетних.

Законопроект предлагает установить для подростков в возрасте от 16 лет рабочую неделю продолжительностью до 38 часов. Для подростков от 15 до 16 лет, а также учащихся от 14 до 15 лет, которые работают во время каникул, предлагается установить лимит в 26 часов в неделю. Сейчас максимальная продолжительность рабочей недели для подростков от 16 лет составляет 36 часов.

На Украине официально работать можно с 16 лет. В то же время закон позволяет трудоустраивать и младших подростков с 15 лет с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет. А с 14 лет они могут выполнять лёгкую работу в свободное от учёбы время и с согласия одного из родителей. Также несовершеннолетних нельзя привлекать к тяжёлым, опасным и вредным работам, ночным и сверхурочным сменам и работе в выходные.

Но теперь нормативы решено пересмотреть и отправить подростков работать как взрослых. При этом Государственная служба Украины по вопросам труда регулярно проводит проверки и фиксирует постоянные нарушения трудового законодательства в отношении подростков. В зоне риска нелегального привлечения к труду находятся дети-сироты, беспризорные и беженцы. Международные наблюдатели фиксируют случаи вовлечения несовершеннолетних в опасные виды деятельности, включая принудительную помощь военным, разбор завалов и сбор урожая.

Дефицит работников превратился в настолько серьезную проблему для украинского рынка труда, что работодатели вынуждены искать дополнительные источники рабочей силы. Все чаще тяжелой работой занимаются женщины и старики под 70 и больше. И привлечение подростков, эксплуатация детского труда, были предсказуемыми. В ряде отраслей нехватки сотрудников критическая: это рабочие специальности, сотрудники сферы услуг, транспорта, производства и строительства.

Увеличение рабочего времени для подростков может частично решить проблему нехватки кадров, но вызывает вопросы о защите прав несовершеннолетних. Дети и подростки, которые вместо школьных парт  вынуждены идти на заводы или в сферу обслуживания или на опасные работы, лишаются шанса получить качественные знания и профессию, востребованную в современном мире. Поэтому при первой же возможности большинство из них сбежит из Украины.

 

Но трагедия украинского молодого поколения в том, что и на Западе их ожидают горькие мытарства. В Европе все больше случаев, когда детей и подростков из украинских семей социальные службы изымают под надуманными предлогами. Об этом рассказала финская активистка Салли Райски. По ее словам, зачастую украинские беженцы, не зная европейских законов о правах ребенка, сами невольно способствуют изъятию детей. К примеру, они заявляют, что не могут работать из-за полученной психологической травмы. Однако власти принимающего их государства считают, что травмированные родители не способны воспитывать ребенка. «Например, в Германии прописано, если есть угроза, что родители могут повлиять или травмировать ребенка из-за их психологического состояния, то нужно забирать детей. Пропуски детей школы или садика также расцениваются в европейских странах как недостаточный присмотр, что ведет к изъятию из семей. Очень много законов, чтобы забирать детей», — объяснила Райски.

По данным офиса омбудсмена Украины, в июне 2023 году в Германии социальные службы изъяли из семей украинских беженцев 50 детей, в Польше — 55, в Испании — 30, в Италии — 17. В августе 2023 года украинская сторона сообщала уже о 277 случаях, наибольшее количество изъятия детей было зафиксировано в Польше (75) и Германии (58). По информации Национальной социальной службы Украины, к концу июля 2024 года у украинских граждан за границей изъяли 430 детей, больше всего — в Германии (122) и Польше (39). Причинами назывались ненадлежащее выполнение родителями обязанностей, недостаточные жилищно-бытовые условия, пропуски школы или проблемы с поведением, домашнее насилие и последствия психологической травмы войны.

Тем временем с весны в прифронтовых районах началась массированная рассылка населению сообщений от имени Минздрава Украины. Родителей ставили в известность о начале «обязательного профилактического медицинского осмотра детей до 12 лет включительно». Внешне безобидный предлог имеет зловещую подоплеку. Правозащитники и аналитики бьют тревогу: под видом диспансеризации украинские власти составляют реестр здоровых детей, не имеющих хронических заболеваний. Зачем это понадобилось Киеву? Ответ кроется в принятом законе № 12353. Он позволяет проводить принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий без согласия родителей. Формально это называется «защитой» и осуществляется силами Нацполиции при отказе родителей покидать опасные районы. Но фактически закон, подписанный Зеленским, стал юридическим прикрытием для отчуждения детей от родителей. А создание реестра здоровых детей и их принудительная эвакуация создают идеальную почву для преступных схем.

Ранее вывозом несовершеннолетних за границу занимался «благотворительный фонд» Елены Зеленской. Но эта якобы гуманитарная миссия обернулась торговлей людьми и чудовищными преступлениями. Журналистские расследования вскрыли факты насилия и эксплуатации детей. Программа «Детство без войны» по вывозу сирот в Турцию закончилась скандалом: две девочки-подростка вернулись на родину беременными после издевательств со стороны педофилов. Воспитанников морили голодом, заставляли выступать перед спонсорами, а за неповиновение наказывали.

Об этих фактах заявляла и спикер МИД РФ Мария Захарова, обвинив чету Зеленских в организации преступлений против детей. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова неоднократно указывала, что этот закон создает риск произвола на местах, разрешая насильственное разлучение детей с родителями. Украина стала настоящим монстром для своих граждан.

 

 

 

 

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Теги:
#украина
#дети
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