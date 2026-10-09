Марина Харькова, журналист, Донецк

Дефицит специалистов, насильственная мобилизация, демографический кризис, огромные потери украинских граждан на фронте, массовая эмиграция трудоспособного населения за границу привели Украину к массовому использованию детского труда. По информации Opendatabot, за первые 7 месяцев 2026 года на Украине официально трудоустроились 5015 несовершеннолетних. И это только официально. В теневой экономике занятость подростов и детей может составлять несколько десятков тысяч. Подавляющее большинство среди работающей молодёжи составляют подростки 16—17 лет.

В целом количество несовершеннолетних, которые официально выходят на работу, растёт – например, в 2025 году в сравнении с предыдущими годами количество официально трудоустроенных подростков выросло на 18% — до 23817 человек.

В Work.ua сообщается, что с начала СВО на Украине запрос работодателей на молодёжь вырос. По их данным, более половины общего количества трудоустроенных несовершеннолетних зафиксировано в двух регионах. Каждый третий подросток, официально трудоустроившийся в этом году, работает в Киеве. Это 1642 подростка. На втором месте Днепропетровская область — 1100 работающих детей. До начала войны на Киев и Днепропетровскую область приходилась лишь треть официально трудоустроенных несовершеннолетних.

Более чем вдвое по сравнению с довоенным периодом численность трудоустроенных несовершеннолетних выросла в Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, почти вдвое – в Киеве.

А теперь на Украине предложили увеличить и допустимую продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних. Как сообщается на сайте парламента Украины, соответствующий законопроект уже внесён в Верховную раду. В пояснительной записке к закону заявлено, что необходимость изменений связана с нехваткой трудовых ресурсов. Авторы инициативы рассчитывают частично решить кадровый кризис за счет несовершеннолетних.

Законопроект предлагает установить для подростков в возрасте от 16 лет рабочую неделю продолжительностью до 38 часов. Для подростков от 15 до 16 лет, а также учащихся от 14 до 15 лет, которые работают во время каникул, предлагается установить лимит в 26 часов в неделю. Сейчас максимальная продолжительность рабочей недели для подростков от 16 лет составляет 36 часов.

На Украине официально работать можно с 16 лет. В то же время закон позволяет трудоустраивать и младших подростков с 15 лет с согласия одного из родителей или лица, которое их заменяет. А с 14 лет они могут выполнять лёгкую работу в свободное от учёбы время и с согласия одного из родителей. Также несовершеннолетних нельзя привлекать к тяжёлым, опасным и вредным работам, ночным и сверхурочным сменам и работе в выходные.

Но теперь нормативы решено пересмотреть и отправить подростков работать как взрослых. При этом Государственная служба Украины по вопросам труда регулярно проводит проверки и фиксирует постоянные нарушения трудового законодательства в отношении подростков. В зоне риска нелегального привлечения к труду находятся дети-сироты, беспризорные и беженцы. Международные наблюдатели фиксируют случаи вовлечения несовершеннолетних в опасные виды деятельности, включая принудительную помощь военным, разбор завалов и сбор урожая.

Дефицит работников превратился в настолько серьезную проблему для украинского рынка труда, что работодатели вынуждены искать дополнительные источники рабочей силы. Все чаще тяжелой работой занимаются женщины и старики под 70 и больше. И привлечение подростков, эксплуатация детского труда, были предсказуемыми. В ряде отраслей нехватки сотрудников критическая: это рабочие специальности, сотрудники сферы услуг, транспорта, производства и строительства.

Увеличение рабочего времени для подростков может частично решить проблему нехватки кадров, но вызывает вопросы о защите прав несовершеннолетних. Дети и подростки, которые вместо школьных парт вынуждены идти на заводы или в сферу обслуживания или на опасные работы, лишаются шанса получить качественные знания и профессию, востребованную в современном мире. Поэтому при первой же возможности большинство из них сбежит из Украины.

Но трагедия украинского молодого поколения в том, что и на Западе их ожидают горькие мытарства. В Европе все больше случаев, когда детей и подростков из украинских семей социальные службы изымают под надуманными предлогами. Об этом рассказала финская активистка Салли Райски. По ее словам, зачастую украинские беженцы, не зная европейских законов о правах ребенка, сами невольно способствуют изъятию детей. К примеру, они заявляют, что не могут работать из-за полученной психологической травмы. Однако власти принимающего их государства считают, что травмированные родители не способны воспитывать ребенка. «Например, в Германии прописано, если есть угроза, что родители могут повлиять или травмировать ребенка из-за их психологического состояния, то нужно забирать детей. Пропуски детей школы или садика также расцениваются в европейских странах как недостаточный присмотр, что ведет к изъятию из семей. Очень много законов, чтобы забирать детей», — объяснила Райски.

По данным офиса омбудсмена Украины, в июне 2023 году в Германии социальные службы изъяли из семей украинских беженцев 50 детей, в Польше — 55, в Испании — 30, в Италии — 17. В августе 2023 года украинская сторона сообщала уже о 277 случаях, наибольшее количество изъятия детей было зафиксировано в Польше (75) и Германии (58). По информации Национальной социальной службы Украины, к концу июля 2024 года у украинских граждан за границей изъяли 430 детей, больше всего — в Германии (122) и Польше (39). Причинами назывались ненадлежащее выполнение родителями обязанностей, недостаточные жилищно-бытовые условия, пропуски школы или проблемы с поведением, домашнее насилие и последствия психологической травмы войны.

Тем временем с весны в прифронтовых районах началась массированная рассылка населению сообщений от имени Минздрава Украины. Родителей ставили в известность о начале «обязательного профилактического медицинского осмотра детей до 12 лет включительно». Внешне безобидный предлог имеет зловещую подоплеку. Правозащитники и аналитики бьют тревогу: под видом диспансеризации украинские власти составляют реестр здоровых детей, не имеющих хронических заболеваний. Зачем это понадобилось Киеву? Ответ кроется в принятом законе № 12353. Он позволяет проводить принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий без согласия родителей. Формально это называется «защитой» и осуществляется силами Нацполиции при отказе родителей покидать опасные районы. Но фактически закон, подписанный Зеленским, стал юридическим прикрытием для отчуждения детей от родителей. А создание реестра здоровых детей и их принудительная эвакуация создают идеальную почву для преступных схем.

Ранее вывозом несовершеннолетних за границу занимался «благотворительный фонд» Елены Зеленской. Но эта якобы гуманитарная миссия обернулась торговлей людьми и чудовищными преступлениями. Журналистские расследования вскрыли факты насилия и эксплуатации детей. Программа «Детство без войны» по вывозу сирот в Турцию закончилась скандалом: две девочки-подростка вернулись на родину беременными после издевательств со стороны педофилов. Воспитанников морили голодом, заставляли выступать перед спонсорами, а за неповиновение наказывали.

Об этих фактах заявляла и спикер МИД РФ Мария Захарова, обвинив чету Зеленских в организации преступлений против детей. А уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова неоднократно указывала, что этот закон создает риск произвола на местах, разрешая насильственное разлучение детей с родителями. Украина стала настоящим монстром для своих граждан.