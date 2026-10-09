Киев должен выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $169,7 млн в счет погашения кредита, выданного в рамках инструмента для ускоренного финансирования (RFI) в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВФ.
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
9 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
9 октября 2026 / 12:17
Экономика
МВФ ждет от Украины выплаты порядка $170 млн 9 октября
9 октября 2026 / 13:32
© Omer Messinger/ Getty Images/ТАСС
Киев должен выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $169,7 млн в счет погашения кредита, выданного в рамках инструмента для ускоренного финансирования (RFI) в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВФ.
Из графика фонда на 9 октября следует, что Украина должна погасить сумму в размере 125 737 500 СДР (расчетная единица фонда), или $169 977 559. Это сумма выплачивается каждый месяц.
В целом до конца 2026 года, по данным МВФ, Украина должна выплатить 527 432 828 СДР ($719 007 216). 5 октября в рамках программы EFF Киев должен был погасить 61 170 833 СДР ($82 693 459), сообщает ТАСС.
Также по теме:
08.10.2026 21:17Песков: России необходимо комплексное урегулирование на Украине
08.10.2026 19:58Евкуров: Запад превратил Украину в буферную зону
07.10.2026 14:15Hindustan Times: Индия предложила план перемирия на Украине
07.10.2026 10:59Трамп заявил, что конфликт на Украине близок к завершению
06.10.2026 19:45В Раду внесли проект закона о нейтральном статусе Украины
06.10.2026 13:59Рубио заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается
02.10.2026 14:14Песков отметил, что России нужен мир, а не перемирие
Актуально