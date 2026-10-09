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Экономика

МВФ ждет от Украины выплаты порядка $170 млн 9 октября

МВФ ждет от Украины выплаты порядка $170 млн 9 октября МВФ ждет от Украины выплаты порядка $170 млн 9 октября

Киев должен выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $169,7 млн в счет погашения кредита, выданного в рамках инструмента для ускоренного финансирования (RFI) в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВФ.

Киев должен выплатить Международному валютному фонду (МВФ) $169,7 млн в счет погашения кредита, выданного в рамках инструмента для ускоренного финансирования (RFI) в 2022 году. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВФ.

Из графика фонда на 9 октября следует, что Украина должна погасить сумму в размере 125 737 500 СДР (расчетная единица фонда), или $169 977 559. Это сумма выплачивается каждый месяц.

В целом до конца 2026 года, по данным МВФ, Украина должна выплатить 527 432 828 СДР ($719 007 216). 5 октября в рамках программы EFF Киев должен был погасить 61 170 833 СДР ($82 693 459), сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#выплаты
#мвф
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