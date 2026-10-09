Российские ВС взяли под контроль Кияницу в Сумской области

Подразделения группировки войск \"Север\" за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области, а также Кияницу в Сумской области. Бойцы \"Востока\" освободили два села в Запорожской области, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Подразделения группировки войск "Север" за прошедшую неделю взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области, а также Кияницу в Сумской области. Бойцы "Востока" освободили два села в Запорожской области, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"На прошедшей неделе в ходе решительных действий взят под контроль населенный пункт Аннополье Харьковской области. В Харьковской области также установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья, а вчера в Сумской области - над населенным пунктом Кияница", - указали в российском оборонном ведомстве.

Вместе с тем, в течение минувшей недели "подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, освобождены населенные пункты Самойловка и Голубково Запорожской области", отметили в МО РФ.