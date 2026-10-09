Иран благодарит Москву за политическую поддержку

Президент России Владимир Путин 8 октября провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом

Российский лидер, открывая встречу, отметил, что «самая острая проблема сегодня – это ситуация в регионе. И мы знаем, что Иран предпринимает реальные попытки завершить конфликт, который разразился в регионе не по его вине, не по вине Ирана, и опять выступил с новыми предложениями по урегулированию ситуации, причём мирными средствами».

Пезешкиан в свою очередь поблагодарил Путина за «позицию в регионе, а также на уровне Организации Объединённых Наций. Благодаря Вашей помощи им (США) не удалось навязать нам свой односторонний подход. За это мы всегда Вам благодарны, за Вашу позицию, за позицию вашей страны, вашего государства».

Старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока института Востоковедения РАН Ирина Федорова отмечает в этой связи, что «и Россия, и Китай заинтересованы в стабилизации обстановки в Персидском заливе. Идут попытки найти общую платформу для переговоров, для того, чтобы решить этот вопрос дипломатическим путем. Иран, конечно, не заинтересован в эскалации, в продолжение военных действий. Он так или иначе заинтересован в стабилизации обстановки. Но каждой из сторон надо выйти из этого процесса, сохранив лицо. То есть, ни в коем случае не дать повода упрекать себя внутри каждой из этих стран, что правительство Ирана и правительство США пошло на попятную, уступила, проиграло и т. д. Вот в этом и заключается трудность дипломатического урегулирования».

Эксперт пояснила, что «помимо дипломатической поддержки Россия и Китай оказывают Ирану гуманитарную помощь. Через Каспий с территории России идет, и продовольствие, и товары первой необходимости. Помимо в определенных объемах, которые базируются на международных обязательствах, идет и военно-техническое сотрудничество. Может не в той степени, в которой хотелось бы Ирану, но оно имеет место».