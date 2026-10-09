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Политика

Россия-Украина: есть ли смысл вести переговоры?

Мнение политолога Антона Гришанова

Россия-Украина: есть ли смысл вести переговоры? Россия-Украина: есть ли смысл вести переговоры?

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что дипломатического урегулирования конфликта на Украине пока трудно достичь.

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что дипломатического урегулирования конфликта на Украине пока трудно достичь.

"Мы готовы содействовать [урегулированию] и продолжаем изучать любые возможности для дипломатического урегулирования. Мы считаем, что это было бы хорошо для России и Украины, но пока это выглядит труднодостижимым", - сказал он в интервью греческой газете Kathimerini.

Американский дипломат полагает, что конфликт зашел в тупик. "Из стратегического тупика можно выйти двумя путями: за счет дипломатического урегулирования или за счет эскалации с одной или с обеих сторон, которая выйдет за пределы изначального конфликта. Прямо сейчас, по всей видимости, нет перспектив для дипломатического урегулирования", - отметил Рубио, добавив, что Вашингтон по-прежнему готов сыграть конструктивную роль в переговорном процессе.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с украинской делегацией в Майами 9 октября. По их данным, стороны обсудят "новые идеи и предложения по урегулированию" на Украине. Reuters не уточняет, о чем идет речь.

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов поясняет, что «такие разные позиции американской стороны сочетаются естественным образом потому, что в рамках предстоящих переговоров планируется обсудить какие-то новые идеи, которые могут оживить переговорный процесс с Россией. Так что в целом одно другому не противоречит. Плюс на переговорах в Вашингтоне пойдет речь о послевоенном устройстве Украины, американских инвестициях, и эти вопросы стороны вполне могут обсуждать. Хотя это обсуждение носит теоретический характер, но тем не менее, Рубио констатировал объективную реальность, и видимо переговорная команда Вашингтона вместе с украинцами пытается эту реальность как-то изменить».  

Эксперт считает, что «если у Кушнера и Уиткоффа будут новые идеи и предложения относительно вариантов урегулирования, какое-то оживление договоренностей в Анкоридже, то конечно, мы их ждем в Москве. Кремль неоднократно заявлял, что готов обсуждать все возможные варианты и идеи прекращения конфликта, с учетом нашей позиции и ситуации на земле».         

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Теги:
#россия
#украина
#переговоры
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