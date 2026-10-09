Россия-Украина: есть ли смысл вести переговоры?

Госсекретарь США Марко Рубио считает, что дипломатического урегулирования конфликта на Украине пока трудно достичь.

"Мы готовы содействовать [урегулированию] и продолжаем изучать любые возможности для дипломатического урегулирования. Мы считаем, что это было бы хорошо для России и Украины, но пока это выглядит труднодостижимым", - сказал он в интервью греческой газете Kathimerini.

Американский дипломат полагает, что конфликт зашел в тупик. "Из стратегического тупика можно выйти двумя путями: за счет дипломатического урегулирования или за счет эскалации с одной или с обеих сторон, которая выйдет за пределы изначального конфликта. Прямо сейчас, по всей видимости, нет перспектив для дипломатического урегулирования", - отметил Рубио, добавив, что Вашингтон по-прежнему готов сыграть конструктивную роль в переговорном процессе.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут встречу с украинской делегацией в Майами 9 октября. По их данным, стороны обсудят "новые идеи и предложения по урегулированию" на Украине. Reuters не уточняет, о чем идет речь.

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов поясняет, что «такие разные позиции американской стороны сочетаются естественным образом потому, что в рамках предстоящих переговоров планируется обсудить какие-то новые идеи, которые могут оживить переговорный процесс с Россией. Так что в целом одно другому не противоречит. Плюс на переговорах в Вашингтоне пойдет речь о послевоенном устройстве Украины, американских инвестициях, и эти вопросы стороны вполне могут обсуждать. Хотя это обсуждение носит теоретический характер, но тем не менее, Рубио констатировал объективную реальность, и видимо переговорная команда Вашингтона вместе с украинцами пытается эту реальность как-то изменить».

Эксперт считает, что «если у Кушнера и Уиткоффа будут новые идеи и предложения относительно вариантов урегулирования, какое-то оживление договоренностей в Анкоридже, то конечно, мы их ждем в Москве. Кремль неоднократно заявлял, что готов обсуждать все возможные варианты и идеи прекращения конфликта, с учетом нашей позиции и ситуации на земле».