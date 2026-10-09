Азербайджан готов председательствовать в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2028 году и принять саммит лидеров стран объединения. С таким заявлением выступил президент республики Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества в узком составе в Туркменбаши, сообщает агентство АзерТАдж.
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
9 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
9 октября 2026 / 12:17
Интеграция
Алиев заявил о готовности Азербайджана принять председательство в СНГ в 2028 году
9 октября 2026 / 13:58
© Владимир Смирнов/ POOL/ ТАСС
Азербайджан готов председательствовать в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2028 году и принять саммит лидеров стран объединения. С таким заявлением выступил президент республики Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества в узком составе в Туркменбаши, сообщает агентство АзерТАдж.
"Азербайджан готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и провести заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года", - отметил лидер республики.
Он также выразил благодарность партнерам за поддержку решения о сопредседательстве Баку в СНГ в 2027 году. "Мы воспринимаем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач", - указал Алиев, передает ТАСС.
Также по теме:
02.10.2026 15:57Мишустин обозначил три приоритета евразийской интеграции
02.10.2026 15:14Лукашенко призвал Армению подумать, будут ли покупать ее коньяк в ЕС
25.09.2026 17:31Более 40% граждан Армении выразили недовольство работой Пашиняна
17.09.2026 17:46Пашинян признал наличие проблем в отношениях с Россией
03.09.2026 17:45В Мьянме заявили о стремлении присоединиться к ЕАЭС
Актуально