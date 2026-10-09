Алиев заявил о готовности Азербайджана принять председательство в СНГ в 2028 году

Азербайджан готов председательствовать в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2028 году и принять саммит лидеров стран объединения. С таким заявлением выступил президент республики Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества в узком составе в Туркменбаши, сообщает агентство АзерТАдж .

Азербайджан готов председательствовать в Содружестве Независимых Государств (СНГ) в 2028 году и принять саммит лидеров стран объединения. С таким заявлением выступил президент республики Ильхам Алиев в ходе заседания Совета глав государств Содружества в узком составе в Туркменбаши, сообщает агентство АзерТАдж.

"Азербайджан готов принять на себя председательство в СНГ в 2028 году и провести заседание Совета глав государств СНГ осенью того же года", - отметил лидер республики.

Он также выразил благодарность партнерам за поддержку решения о сопредседательстве Баку в СНГ в 2027 году. "Мы воспринимаем это как свидетельство высокого доверия к нашей стране и готовы активно участвовать в реализации общих задач", - указал Алиев, передает ТАСС.