Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год стала юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем \"Нави\" Пиллэй, которая в 2008 - 2014 годах занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека. Соответствующее сообщение распространил Норвежский Нобелевский комитет.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2026 год стала юрист и правозащитница из ЮАР Наванетхем "Нави" Пиллэй, которая в 2008 - 2014 годах занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека. Соответствующее сообщение распространил Норвежский Нобелевский комитет.

Согласно мотивировочной части решения комитета, премия присуждена "за усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права".

Подчеркивается, что премия мира 2026 года "присуждается человеку, который с исключительным мужеством и принципиальностью прокладывал путь к более всеобъемлющему глобальному правопорядку". Лауреат текущего года сыграла ключевую роль в обеспечении неотвратимости наказания за военные преступления, преступления против человечности и геноцид, указали в комитете.

Пиллэй родилась в семье индийских тамилов в Южной Африке времен апартеида и стала юристом-новатором. В 1967 году она стала первой "небелой" женщиной, открывшей свою юридическую практику в провинции Натал, а также была первой "небелой" женщиной в Верховном суде ЮАР.

Пиллэй занимала посты судьи Высокого суда Южной Африки, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда. До недавнего времени она возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированной территории Палестины. Сегодня 85-летняя Пиллэй является судьей Международного суда ООН, рассматривающего дело о геноциде в Мьянме, сообщает ТАСС.