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Безопасность

В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ

В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ

В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ, которые пройдут в республике 12-16 октября. Об этом информировала пресс-служба белорусского Минобороны.

В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ, которые пройдут в республике 12-16 октября. Об этом информировала пресс-служба белорусского Минобороны.

Отмечается, что "на белорусской земле встречают союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана".

По данным оборонного ведомства, военнослужащие примут участие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", которые пройдут с 12 по 16 октября.

"Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран", - указали в МО Белоруссии, сообщает ТАСС.

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Теги:
#белоруссия
#учения
#одкб
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