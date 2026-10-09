В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ, которые пройдут в республике 12-16 октября. Об этом информировала пресс-служба белорусского Минобороны.
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Безопасность
В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ
9 октября 2026 / 14:28
© Владислав Ногай/ ТАСС
В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ, которые пройдут в республике 12-16 октября. Об этом информировала пресс-служба белорусского Минобороны.
Отмечается, что "на белорусской земле встречают союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана".
По данным оборонного ведомства, военнослужащие примут участие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", которые пройдут с 12 по 16 октября.
"Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран", - указали в МО Белоруссии, сообщает ТАСС.
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