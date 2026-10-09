В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ, которые пройдут в республике 12-16 октября. Об этом информировала пресс-служба белорусского Минобороны.

В Белоруссию начали прибывать участники учений ОДКБ, которые пройдут в республике 12-16 октября. Об этом информировала пресс-служба белорусского Минобороны.

Отмечается, что "на белорусской земле встречают союзников из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана".

По данным оборонного ведомства, военнослужащие примут участие в командно-штабном учении с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2026" и специальном учении с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2026", которые пройдут с 12 по 16 октября.

"Учения носят плановый характер и не направлены против третьих стран", - указали в МО Белоруссии, сообщает ТАСС.