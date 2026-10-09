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Президент РФ пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге

Президент РФ пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге Президент РФ пригласил коллег по СНГ на неформальный саммит в Петербурге

Президент России Владимир Путин пригласил коллег по Содружеству Независимых Государств (СНГ) на предновогодний неформальный саммит, который примет Санкт-Петербург 21 декабря.

Президент России Владимир Путин пригласил коллег по Содружеству Независимых Государств (СНГ) на предновогодний неформальный саммит, который примет Санкт-Петербург 21 декабря.

"Дорогие друзья, по доброй традиции хочу всех вас пригласить в Петербург 21 декабря, где мы, как обычно, собираемся на неформальную дружескую встречу", - отметил глава российского государства в ходе встречи лидеров стран СНГ в узком составе.

"Можем обсудить все текущие и перспективные вопросы", - сказал Путин, касаясь повестки предновогодней встречи, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#петербург
#снг
#коллеги
#неформальный саммит
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