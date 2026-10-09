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ВОЗ заявила о 8,7 тыс. выявленных случаев Эболы в ДР Конго

ВОЗ заявила о 8,7 тыс. выявленных случаев Эболы в ДР Конго ВОЗ заявила о 8,7 тыс. выявленных случаев Эболы в ДР Конго

В Демократической Республике Конго (ДРК) с мая текущего года выявлено свыше 8,7 тыс. случаев лихорадки Эбола, более 4,2 тыс. заболевших скончались. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В Демократической Республике Конго (ДРК) с мая текущего года выявлено свыше 8,7 тыс. случаев лихорадки Эбола, более 4,2 тыс. заболевших скончались. Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как отмечается, "на 6 октября в стране зарегистрировано 8728 подтвержденных случаев заболевания и 4205 подтвержденных летальных исходов". Летальность составляет около 48,2%. С 25 сентября в ДРК подтверждено 775 новых случаев заболевания, в том числе 379 со смертельным исходом.

Вспышка Эболы началась в ДРК и Уганде 15 мая. Угандийские власти объявили 28 июля о завершении вспышки на территории страны. 25 августа ВОЗ подтвердила эту информацию. 6 октября в Кении сообщили о первом случае заражения в стране Эболой, сообщает ТАСС.

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Теги:
#др конго
#эбола
#случаи
#воз
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