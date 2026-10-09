Лукашенко подверг критике решение Молдавии выйти из СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, назвал недальновидным решение руководства Молдавии выйти из СНГ.

"Это, разумеется, не выбор простых молдаван, а решение властей. Думаю, что недальновидное. Причем они сами это понимают и пытаются сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли", - цитирует его агентство БелТА.

В связи с этим Лукашенко призвал администрацию Молдавии сохранить возможность для простых граждан не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. "Проще говоря, зачем терять то, что есть", - указал он.

Некоторое время назад Молдавия вышла из базовых договоров СНГ, а также начала денонсацию других соглашений. Формально выход республики из Содружества произойдет в апреле 2027 года. При этом Молдавия заявила о намерении сохранить свое участие в 17 соглашениях, сообщает ТАСС.