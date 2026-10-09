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Безопасность

Лукашенко подверг критике решение Молдавии выйти из СНГ

Лукашенко подверг критике решение Молдавии выйти из СНГ Лукашенко подверг критике решение Молдавии выйти из СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, назвал недальновидным решение руководства Молдавии выйти из СНГ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, назвал недальновидным решение руководства Молдавии выйти из СНГ.

"Это, разумеется, не выбор простых молдаван, а решение властей. Думаю, что недальновидное. Причем они сами это понимают и пытаются сохранить участие в договоре о зоне свободной торговли", - цитирует его агентство БелТА.

В связи с этим Лукашенко призвал администрацию Молдавии сохранить возможность для простых граждан не разрывать каналы взаимодействия хотя бы на первоначальном этапе. "Проще говоря, зачем терять то, что есть", - указал он.

Некоторое время назад Молдавия вышла из базовых договоров СНГ, а также начала денонсацию других соглашений. Формально выход республики из Содружества произойдет в апреле 2027 года. При этом Молдавия заявила о намерении сохранить свое участие в 17 соглашениях, сообщает ТАСС.

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Теги:
#молдавия
#лукашенко
#решение
#выход
#снг
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