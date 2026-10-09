В НАТО пытаются убедить Россию в том, что предстоящие учения альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon якобы не представляют угроз для Москвы. Об этом пишет газета Politico. Проведение маневров ожидается с 13 по 23 октября.

В НАТО пытаются убедить Россию в том, что предстоящие учения альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon якобы не представляют угроз для Москвы. Об этом пишет газета Politico. Проведение маневров ожидается с 13 по 23 октября.

"Мы проводим эти учения ежегодно, и это также четкий сигнал таким странам, как Россия: поводов для беспокойства нет. Целью является подготовка сил союзников, чтобы мы были готовы и обеспечивали безопасность нашего ядерного потенциала", - цитирует издание директора НАТО по вопросам ядерной политики Нассиму Барроуз.

Некоторое время назад Россия и Белоруссия выразили обеспокоенность шагами НАТО по украинскому кризису, которые могут спровоцировать ядерное столкновение. Москва и Минск обратили внимание на "наращивание противоракетных потенциалов, формирующих и подпитывающих европейский сегмент глобальной системы ПРО США, размещение военной инфраструктуры и существенных боевых сил, а также интенсификацию военной деятельности государств альянса на рубежах Союзного государства России и Белоруссии", сообщает ТАСС.