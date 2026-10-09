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Российские ВС за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине

Российские ВС за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине Российские ВС за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по Украине

Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли массированный и семь групповых ударов, поражены предприятия ВПК, телекоммуникационные центры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли массированный и семь групповых ударов, поражены предприятия ВПК, телекоммуникационные центры. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 3 по 9 октября Вооруженными силами РФ нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты энергетической, транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов горючего и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в российском оборонном ведомстве.

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Теги:
#украина
#вс рф
#удары
#неделя
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