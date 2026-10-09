Содружество Независимых Государств (СНГ) может достичь куда больших успехов, если будет идти по пути отказа от торговых барьеров. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.
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Интеграция
Путин призвал отказаться от торговых барьеров в СНГ
9 октября 2026 / 15:58
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Содружество Независимых Государств (СНГ) может достичь куда больших успехов, если будет идти по пути отказа от торговых барьеров. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров стран СНГ в узком составе.
"Можно ли двигаться еще быстрее? Наверное, можно. Для этого нужно снимать барьеры", - отметил он.
Глава российского государства заявил, что руководители стран ведут работу в практической сфере. При этом "иногда на национальном уровне" вводятся ограничения: "Сами сознательно сдерживаем тот темп развития, который мог бы быть", - указал Путин, сообщает ТАСС.
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