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Политика

Санду считает, что объединение с Румынией обеспечило бы Молдавии безопасность

Санду считает, что объединение с Румынией обеспечило бы Молдавии безопасность Санду считает, что объединение с Румынией обеспечило бы Молдавии безопасность

Президент Молдавии Майя Санду высказала мнение, что объединение с Румынией принесло бы ее стране безопасность, сообщает ТАСС.

Президент Молдавии Майя Санду высказала мнение, что объединение с Румынией принесло бы ее стране безопасность, сообщает ТАСС.

"Объединение с Румынией сделало бы нас более защищенными. Но это решение принадлежит большинству граждан Молдавии. Это важное решение, которое может быть принято только при поддержке большого числа жителей страны", - отметила она при общении с журналистами на семинаре по безопасности в Кишиневе.

Ранее Санду не раз обращала внимание, что проголосовала бы за ликвидацию молдавского государства и его объединение с Румынией, если бы в стране был организован соответствующий референдум. Причиной такого решения политик называла необходимость противостоять РФ.

Вместе с тем глава государства признает, что на сегодняшний день в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение, зато большинство граждан поддерживает присоединение к ЕС, поэтому она расценивает этот путь как более реалистичный. 

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Теги:
#молдавия
#санду
#безопасность
#румыния
#объединение
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