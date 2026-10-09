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Политика

Кличко: коррупция в окружении Зеленского отравляет Украину

Кличко: коррупция в окружении Зеленского отравляет Украину Кличко: коррупция в окружении Зеленского отравляет Украину

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что случаи коррупции в окружении Владимира Зеленского подрывают доверие к Украине со стороны партнеров на Западе. Такое мнение он выразил в интервью германской газете Bild.

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что случаи коррупции в окружении Владимира Зеленского подрывают доверие к Украине со стороны партнеров на Западе. Такое мнение он выразил в интервью германской газете Bild.

"Это очень плохо для всей Украины. Такие случаи имеют негативную реакцию со стороны наших партнеров, поскольку коррупция в военное время - это яд для страны", - отметил Кличко. "Самое важное, что у нас есть, - это доверие наших партнеров, и доверие нельзя ни в коем случае терять", - указал он. Коррупция "не дает хорошей карты" Украине, подчеркнул градоначальник.

На вопрос о взаимоотношениях с Зеленским, он ответил, что с начала конфликта "еще ни разу не видел" его. "Это не плохо, я могу с этим жить", - отметил мэр. Затем он уточнил, что все же "один раз" виделся с Зеленским, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#зеленский
#коррупция
#кличко
#яд
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