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Следующий саммит СНГ примет Бухара в октябре 2027 года

Следующий саммит СНГ примет Бухара в октябре 2027 года Следующий саммит СНГ примет Бухара в октябре 2027 года

Следующее заседание Совета глав государств СНГ примет город Бухара 8-9 октября. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает ТАСС.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ примет город Бухара 8-9 октября. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает ТАСС.

"Главы делегаций приняли решение о председательстве в 2027 году, которое будет осуществляться Узбекистаном, а сопредседательство - Туркменистаном и Азербайджаном. Таким образом, принято решение провести очередное заседание Совета глав государств 8-9 октября 2027 года в городе Бухара Республики Узбекистан", - отметил он.

В 2026 году в органах СНГ председательствует Туркмения. Саммит СНГ проходит 9 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши. Впервые мероприятие проводится с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана. 

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Теги:
#саммит
#2027 год
#снг
#бухара
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