Следующий саммит СНГ примет Бухара в октябре 2027 года

Следующее заседание Совета глав государств СНГ примет город Бухара 8-9 октября. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает ТАСС.

"Главы делегаций приняли решение о председательстве в 2027 году, которое будет осуществляться Узбекистаном, а сопредседательство - Туркменистаном и Азербайджаном. Таким образом, принято решение провести очередное заседание Совета глав государств 8-9 октября 2027 года в городе Бухара Республики Узбекистан", - отметил он.

В 2026 году в органах СНГ председательствует Туркмения. Саммит СНГ проходит 9 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" в городе Туркменбаши. Впервые мероприятие проводится с участием президента Ирана Масуда Пезешкиана.