Медведев отметил, что в Европе объявлена охота на всех россиян

Граждане РФ сегодня зря посещают европейские страны, в Европе на россиян объявлена охота. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

Граждане РФ сегодня зря посещают европейские страны, в Европе на россиян объявлена охота. На этом акцентировал внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

Некоторое время назад стало известно, что в Черногории задержали администратора Telegram-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука. По данным черногорского издания Vijesti, в пятницу утром в городе Рисан службы безопасности страны задержали Звинчука и нескольких его коллег.

Как отмечается в комментарии самого проекта, Звинчук и его команда находились на территории Черногории легально.

"Зря наши таскаются по европейским странам. Пусть и с добрыми намерениями и важными целями. Потенциально на всех россиян объявлена охота. Не спасают ни визы, ни приглашения, ни какие-то другие гарантии. Арестовать могут каждого, особенно если он говорит правду о западных странах и бандеровском неонацистском режиме. Хорошо принимают только релокантские отбросы. Да и то временно", - указал российский политик, сообщает ТАСС.