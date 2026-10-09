Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться скоро. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
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Политика
Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США
9 октября 2026 / 17:14
© Петр Ковалев/ ТАСС
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться скоро. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
"Скоро", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос, передает ТАСС.
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