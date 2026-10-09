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Политика

Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США

Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться скоро. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться скоро. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

"Скоро", - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#путин
#кремль
#разговор
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