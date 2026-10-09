Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
9 октября 2026 / 22:09
КОТИРОВКИ
USD
09/10
85.4173
EUR
09/10
95.4709
Новости часа
AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн Путин: обмеление Каспия - одна из наиболее острых проблем
Москва
9 октября 2026 / 22:09
Котировки
USD
09/10
currency
85.4173
0.0000
EUR
09/10
currency
95.4709
0.0000
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
9 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
9 октября 2026 / 12:17
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Многополярный мир
Политика

Индия считает оскорбительными высказывания Вэнса о трудовых мигрантах

Индия считает оскорбительными высказывания Вэнса о трудовых мигрантах Индия считает оскорбительными высказывания Вэнса о трудовых мигрантах

Индия расценивает высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о трудовых мигрантах как оскорбительные. Такое заявление индийский МИД распространил, реагируя на решение американских властей временно отстранить Microsoft и несколько других IT-компаний от программы выдачи виз и грин-карт PERM.

Индия расценивает высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о трудовых мигрантах как оскорбительные. Такое заявление индийский МИД распространил, реагируя на решение американских властей временно отстранить Microsoft и несколько других IT-компаний от программы выдачи виз и грин-карт PERM.

"Мы изучили некоторые комментарии вице-президента США на этот счет. Считаем, что такого рода характеристики необоснованны и игнорируют тот факт, что индийские специалисты в США - это высокообразованные и квалифицированные кадры, вносящие значительный вклад в экономику и инновационную экосистему страны. Сама история США формировалась поколениями иммигрантов, чей труд, предприимчивость и инновации способствовали их росту и процветанию. Употребление терминологии, несущей болезненные ассоциации с историческим и колониальным наследием, глубоко оскорбительно", - ответили в МИД Индии на слова Вэнса, который охарактеризовал практику использования иностранных работников по визовым программам (H-1B / PERM) как ввоз "подневольных слуг" и "дешевой рабочей силы".

Помимо Microsoft отстранены и другие IT-компании, включая Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies и Capgemini. С 2009 года для них было одобрено порядка 230 тыс. виз H1-B, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#мигранты
#вэнс
#индия
#оскорбление
Также по теме:
09.10.2026 17:14
Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США
09.10.2026 12:15
Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине
09.10.2026 10:17
Трамп назвал врагами тех, кто использует термин "искусственный интеллект"
08.10.2026 21:40
Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
08.10.2026 15:29
Песков: телеграммы от Трампа в день рождения Путина не было
08.10.2026 14:45
Рубио считает труднодостижимым дипломатический сценарий урегулирования на Украине
08.10.2026 13:31
CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
07.10.2026 19:15
Рубио сделал замечание журналисту, призвав называть ИИ суперинтеллектом
07.10.2026 12:43
Вэнс не принял решение, будет ли баллотироваться в президенты США
05.10.2026 16:45
Трамп планирует посетить Узбекистан
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
19:59
AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн
19:45
Путин: обмеление Каспия - одна из наиболее острых проблем
19:30
Нетаньяху обвинил Нобелевский комитет в утрате моральных ориентиров
19:15
Четверть опрошенных россиян полагают, что старость приходит после 70 лет
18:59
Эрдоган: Израиль сделал из Газы крупнейший в мире концлагерь
18:46
Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена
18:30
Пезешкиан предложил создать формат "страны СНГ+ Иран"
18:15
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 7 389 дронов ВСУ
17:59
CBS: Пайк начала ходить спустя неделю после неудачной попытки казни
17:45
Al Hadath: военные передали Трампу предложения по ударам вглубь Ирана
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО