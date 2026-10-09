Индия считает оскорбительными высказывания Вэнса о трудовых мигрантах

Индия расценивает высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о трудовых мигрантах как оскорбительные. Такое заявление индийский МИД распространил, реагируя на решение американских властей временно отстранить Microsoft и несколько других IT-компаний от программы выдачи виз и грин-карт PERM.

Индия расценивает высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса о трудовых мигрантах как оскорбительные. Такое заявление индийский МИД распространил, реагируя на решение американских властей временно отстранить Microsoft и несколько других IT-компаний от программы выдачи виз и грин-карт PERM.

"Мы изучили некоторые комментарии вице-президента США на этот счет. Считаем, что такого рода характеристики необоснованны и игнорируют тот факт, что индийские специалисты в США - это высокообразованные и квалифицированные кадры, вносящие значительный вклад в экономику и инновационную экосистему страны. Сама история США формировалась поколениями иммигрантов, чей труд, предприимчивость и инновации способствовали их росту и процветанию. Употребление терминологии, несущей болезненные ассоциации с историческим и колониальным наследием, глубоко оскорбительно", - ответили в МИД Индии на слова Вэнса, который охарактеризовал практику использования иностранных работников по визовым программам (H-1B / PERM) как ввоз "подневольных слуг" и "дешевой рабочей силы".

Помимо Microsoft отстранены и другие IT-компании, включая Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies и Capgemini. С 2009 года для них было одобрено порядка 230 тыс. виз H1-B, сообщает ТАСС.