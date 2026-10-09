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Безопасность

Al Hadath: военные передали Трампу предложения по ударам вглубь Ирана

Al Hadath: военные передали Трампу предложения по ударам вглубь Ирана Al Hadath: военные передали Трампу предложения по ударам вглубь Ирана

Американские военные передали президенту США Дональду Трампу план возможных ударов по Ирану, который предусматривает нанесение ударов до 80 км вглубь территории исламской республики. Об этом информировал телеканал Al Hadath, ссылаясь на высокопоставленный американский военный источник.

Американские военные передали президенту США Дональду Трампу план возможных ударов по Ирану, который предусматривает нанесение ударов до 80 км вглубь территории исламской республики. Об этом информировал телеканал Al Hadath, ссылаясь на высокопоставленный американский военный источник.

Как отмечается, главе государства "направлены предложения по нанесению ударов по военным объектам Ирана, расположенным вдоль побережья, на глубину от 50 км до 80 км". По данным того же источника, на нынешнем этапе в Вашингтоне фокусируются "на введении блокады иранских кораблей и портов".

Некоторое время назад газета The New York Times писала о том, что американские военные изучают варианты по возможному возобновлению полномасштабных боевых действий против Ирана. Издание указывает, что на Ближний Восток в скором времени будут стянуты три авианосца. Кроме того, Пентагон прорабатывает планы для нанесения ударов по местам хранения ракет и беспилотников, а также энергетическим объектам, передает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#удары
#иран
#предложения
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