CBS: Пайк начала ходить спустя неделю после неудачной попытки казни

Криста Пайк начала ходить и есть в больнице спустя неделю после неудачной попытки казни, передает телеканал CBS News .

Криста Пайк начала ходить и есть в больнице спустя неделю после неудачной попытки казни, передает телеканал CBS News.

По словам адвокатов Пайк, осужденная уже ходит "с некоторой помощью", а ее руки "восстанавливают подвижную силу". "Ее легкие очистились, и она начала принимать обычную пищу", - указали защитники.

30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако она осталась жива. Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, сообщает ТАСС.