Криста Пайк начала ходить и есть в больнице спустя неделю после неудачной попытки казни, передает телеканал CBS News.
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Общество
CBS: Пайк начала ходить спустя неделю после неудачной попытки казни
9 октября 2026 / 17:59
© Knoxville News Sentinel-USA TODAY NETWORK/ Reuters/ТАСС
Криста Пайк начала ходить и есть в больнице спустя неделю после неудачной попытки казни, передает телеканал CBS News.
По словам адвокатов Пайк, осужденная уже ходит "с некоторой помощью", а ее руки "восстанавливают подвижную силу". "Ее легкие очистились, и она начала принимать обычную пищу", - указали защитники.
30 сентября в тюрьме Нэшвилла Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако она осталась жива. Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в штате Теннесси, сообщает ТАСС.
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