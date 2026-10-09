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Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 7 389 дронов ВСУ

Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 7 389 дронов ВСУ Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 7 389 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 7 389 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 7 389 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 31 управляемая авиационная бомба, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго" и 7 389 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 257 540 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 174 танка и других боевых бронемашин, 1 786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 670 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 063 единицы специальной военной автомобильной техники. 

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Теги:
#россия
#пво
#беспилотники
#всу
#неделя
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