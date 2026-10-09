Президент Ирана Масуд Пезешкиан инициировал создание формата \"СНГ+1\" с целью углубленных контактов между Содружеством и исламской республикой.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан инициировал создание формата "СНГ+1" с целью углубленных контактов между Содружеством и исламской республикой.

"Формат "страны - члены СНГ + Иран" или "СНГ+1" должен быть создан как гибкий и эффективный механизм для диалога и сотрудничества", - цитирует его агентство Fars.

Пезешкиан отметил, что региональная дипломатия "должна стать инструментом управления кризисами, предотвращения распространения конфликтов и активизации практического сотрудничества". Иран хочет "связи, а не фрагментации, сотрудничества вместо разрушительной конкуренции, взаимозависимости вместо односторонней зависимости, и безопасности, основанной на доверии и общих интересах", указал он.

Политик также обратил внимание, что Иран является "воротами", соединяющими Центральную Азию с открытым морем, а порты страны в Персидском и Оманском заливе обеспечивают доступ к Южной Азии, Африке и Европе. По его словам, коридоры Север - Юг и Запад - Восток представляют собой "элементы единой региональной сети".

Кроме того, Пезешкиан выразил надежду на то, что нынешний саммит станет "практическим шагом к формированию региона, в котором Средняя Азия, Южный Кавказ и Иран будут частью единой сети сотрудничества", сообщает ТАСС.