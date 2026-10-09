Российские фигуристки заняли все пьедестальные позиции на юниорском турнире Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.
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Спорт
Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена
9 октября 2026 / 18:46
© Дарья Кузнецова/ ТАСС
Российские фигуристки заняли все пьедестальные позиции на юниорском турнире Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.
Первое место заняла Алиса Заикина, набравшая по сумме короткой и произвольной программ 206,05 балла. Второй стала Виктория Стрельцова (200,99), третья - Алена Принева (198,59).
Турнир завершится 10 октября, сообщает ТАСС.
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