Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена

Российские фигуристки заняли все пьедестальные позиции на юниорском турнире Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.

Российские фигуристки заняли все пьедестальные позиции на юниорском турнире Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.

Первое место заняла Алиса Заикина, набравшая по сумме короткой и произвольной программ 206,05 балла. Второй стала Виктория Стрельцова (200,99), третья - Алена Принева (198,59).

Турнир завершится 10 октября, сообщает ТАСС.