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Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена

Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена

Российские фигуристки заняли все пьедестальные позиции на юниорском турнире Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.

Российские фигуристки заняли все пьедестальные позиции на юниорском турнире Мемориала Дениса Тена в Алма-Ате.

Первое место заняла Алиса Заикина, набравшая по сумме короткой и произвольной программ 206,05 балла. Второй стала Виктория Стрельцова (200,99), третья - Алена Принева (198,59).

Турнир завершится 10 октября, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#юниоры
#пьедестал
#фигуристки
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