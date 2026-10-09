Эрдоган: Израиль сделал из Газы крупнейший в мире концлагерь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на международном юридическом форуме в Стамбуле, обвинил Израиль в превращении Газы в крупнейший в мире концлагерь.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на международном юридическом форуме в Стамбуле, обвинил Израиль в превращении Газы в крупнейший в мире концлагерь.

"Израильское правительство тысячи раз нарушило перемирие, соблюдаемое нашими палестинскими братьями. С момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 11 октября 2025 года жертвами атак Израиля стали 1,5 тыс. палестинцев, свыше 5 тыс. - ранены Преступная сеть, чинящая геноцид в Газе, превратила ее в крупнейший в мире концлагерь", - отметил турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что Израиль рассматривает мир и спокойствие в регионе "как угрозу самому себе". "Агрессивные действия еврейского государства являются испытанием для всего человечества", - указал президент, обратив внимание, что Анкара присоединилась к судебному процессу, инициированному ЮАР против Израиля в Международном уголовном суде по обвинению в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа.

"Турция готова терпеть трудности, но она не отвернется от тех, кто возлагает на нее надежды и страдает от несправедливости. Пока виновники геноцида в Газе не будут привлечены к ответственности, нельзя говорить о справедливости международной системы", - заключил он, сообщает ТАСС.