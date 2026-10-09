Четверть опрошенных россиян полагают, что старость приходит после 70 лет

Каждый четвертый россиянин считает, что старость наступает после 70 лет, при этом с возрастом люди склонны сдвигать эту границу вперед. На это обратила внимание начальник Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Туренко, ссылаясь на данные исследований ВЦИОМ.

Каждый четвертый россиянин считает, что старость наступает после 70 лет, при этом с возрастом люди склонны сдвигать эту границу вперед. На это обратила внимание начальник Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Туренко, ссылаясь на данные исследований ВЦИОМ.

"Еще в 2017 году 18% россиян заявляли, что старость приходит после 70 лет. Сегодня это уже 25%. Чем старше респондент, тем он дальше "отодвигает" старость. И, безусловно, старость - это не возраст, а качество жизни", - отметила она в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Кроме того, Туренко указала, что сегодня формируется массовый тренд на здоровый образ жизни и борьбу со старением. Мужчины преимущественно делают ставку на спорт и здоровый образ жизни, а женщины подключают еще и косметологию, и инъекционные препараты, добавила специалист.

Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории Сириус с 7 по 10 октября, сообщает ТАСС.