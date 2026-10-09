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Четверть опрошенных россиян полагают, что старость приходит после 70 лет

Четверть опрошенных россиян полагают, что старость приходит после 70 лет Четверть опрошенных россиян полагают, что старость приходит после 70 лет

Каждый четвертый россиянин считает, что старость наступает после 70 лет, при этом с возрастом люди склонны сдвигать эту границу вперед. На это обратила внимание начальник Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Туренко, ссылаясь на данные исследований ВЦИОМ.

Каждый четвертый россиянин считает, что старость наступает после 70 лет, при этом с возрастом люди склонны сдвигать эту границу вперед. На это обратила внимание начальник Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Ольга Туренко, ссылаясь на данные исследований ВЦИОМ.

"Еще в 2017 году 18% россиян заявляли, что старость приходит после 70 лет. Сегодня это уже 25%. Чем старше респондент, тем он дальше "отодвигает" старость. И, безусловно, старость - это не возраст, а качество жизни", - отметила она в рамках Всероссийской недели охраны труда.

Кроме того, Туренко указала, что сегодня формируется массовый тренд на здоровый образ жизни и борьбу со старением. Мужчины преимущественно делают ставку на спорт и здоровый образ жизни, а женщины подключают еще и косметологию, и инъекционные препараты, добавила специалист.

Всероссийская неделя охраны труда проходит на федеральной территории Сириус с 7 по 10 октября, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россияне
#старость
#70 лет
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