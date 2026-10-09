Нетаньяху обвинил Нобелевский комитет в утрате моральных ориентиров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Норвежский Нобелевский комитет в \"утрате моральных ориентиров\" после объявления о присуждении Нобелевской премии мира за 2026 год юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхеме Пиллэй. В 2008-2014 годах она занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Норвежский Нобелевский комитет в "утрате моральных ориентиров" после объявления о присуждении Нобелевской премии мира за 2026 год юристу и правозащитнице из ЮАР Наванетхеме Пиллэй. В 2008-2014 годах она занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека.

"Нобелевский комитет утратил моральные ориентиры. Он присудил свою высшую награду фанатичке, построившей карьеру на распространении кровавых наветов в адрес единственного в мире еврейского государства", - следует из заявления, опубликованного канцелярией Нетаньяху.

Ранее в пятницу Норвежский Нобелевский комитет объявил о присуждении 85-летней Пиллэй Нобелевской премии мира "за ее усилия по укреплению мира и утверждению норм международного права".

Пиллэй занимала посты судьи Высокого суда Южной Африки, Международного уголовного трибунала по Руанде и Международного уголовного суда. До недавнего времени она возглавляла Независимую международную комиссию ООН по расследованию ситуации на оккупированных палестинских территориях. В настоящее время Пиллэй является судьей Международного суда ООН, рассматривающего дело о геноциде в Мьянме, сообщает ТАСС.