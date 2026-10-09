Путин: обмеление Каспия - одна из наиболее острых проблем

Россия расценивает обмеление Каспийского моря как одну из наиболее актуальных проблем региона. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском экологическом саммите.

Россия расценивает обмеление Каспийского моря как одну из наиболее актуальных проблем региона. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на Каспийском экологическом саммите.

Он отметил, что за последние два десятка лет площадь осушенных участков побережья Каспия только на территории России составила 20 тыс. кв. км.

Для поддержания судоходства Россия вынуждена ежегодно выделять существенные бюджетные средства на дноуглубительные работы, указал Путин. Если уровень моря продолжит снижаться имеющимися темпами, в среднем на 9 см, это может повлечь за собой серьезные экологические последствия, акцентировал он.

По словам российского лидера, обмеление наносит ущерб рыбному промыслу и способствует эрозии прибрежных почв. Он также заявил о негативном влиянии этого процесса на социально-экономическую ситуацию в Каспийском регионе.

Глава российского государства подчеркнул, что снижение уровня моря ослабляет инвестиционную привлекательность транскаспийских логистических коридоров, представляет угрозу ухудшения качества жизни населения, а также может стать причиной других серьезных кризисных явлений.

При этом главной причиной обмеления Каспия он назвал изменение климата. В качестве дополнительного фактора выступает изменение направления преобладающих ветров, добавил российский лидер.

Совокупность указанных факторов требует от прикаспийских государств согласованных действий для сохранения экосистемы Каспийского моря, заключил он, сообщает ТАСС.