AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн

Размер ущерба, нанесенного в результате беспорядков, в которые переросли некоторые протестные акции старшеклассников и студентов во Франции, достиг не менее €30 млн. Об этом информировало Agence France-Presse, ссылаясь на Министерство образования Франции.

Размер ущерба, нанесенного в результате беспорядков, в которые переросли некоторые протестные акции старшеклассников и студентов во Франции, достиг не менее €30 млн. Об этом информировало Agence France-Presse, ссылаясь на Министерство образования Франции.

Вместе с тем власти заявляют о "явном снижении интенсивности" манифестаций, "которое отмечается уже несколько дней". В настоящее время протесты носят местный характер "либо из-за местной политизации, либо на фоне реальных местных проблем".

Протесты старшеклассников начались в конце прошлого месяца в столичном регионе Иль-де-Франс и распространились на всю Францию. Их участники выступают против проблем в системе образования. В некоторых местах протесты сменились беспорядками. Почти 6,9 тыс. человек были помещены под стражу, из них 86% являются несовершеннолетними, сообщает ТАСС.