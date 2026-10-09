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AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн

AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн

Размер ущерба, нанесенного в результате беспорядков, в которые переросли некоторые протестные акции старшеклассников и студентов во Франции, достиг не менее €30 млн. Об этом информировало Agence France-Presse, ссылаясь на Министерство образования Франции.

Размер ущерба, нанесенного в результате беспорядков, в которые переросли некоторые протестные акции старшеклассников и студентов во Франции, достиг не менее €30 млн. Об этом информировало Agence France-Presse, ссылаясь на Министерство образования Франции.

Вместе с тем власти заявляют о "явном снижении интенсивности" манифестаций, "которое отмечается уже несколько дней". В настоящее время протесты носят местный характер "либо из-за местной политизации, либо на фоне реальных местных проблем".

Протесты старшеклассников начались в конце прошлого месяца в столичном регионе Иль-де-Франс и распространились на всю Францию. Их участники выступают против проблем в системе образования. В некоторых местах протесты сменились беспорядками. Почти 6,9 тыс. человек были помещены под стражу, из них 86% являются несовершеннолетними, сообщает ТАСС.

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Теги:
#франция
#протесты
#ущерб
#беспорядки
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