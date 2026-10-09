Процесс отказа от доллара в мире уже не нельзя остановить, все больше стран убеждаются в ненадежности этой валюты. На это обратил внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире Первого канала.
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Экономика
Оверчук заявил, что процесс дедолларизации в мире уже не остановить
9 октября 2026 / 20:19
© Михаил Метцель/ ТАСС
Процесс отказа от доллара в мире уже не нельзя остановить, все больше стран убеждаются в ненадежности этой валюты. На это обратил внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук в эфире Первого канала.
"Те люди, которые принимали решения о превращении системы взаиморасчетов и американского доллара в оружие, сильно просчитались. Они не думали о том, как это может развиться в будущем, а сегодня мы видим, что страны постепенно отказываются от доллара, воспринимая его как ненадежную валюту, создаются альтернативы во всем мире. И это процесс, который уже не остановить", - указал он, сообщает ТАСС.
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