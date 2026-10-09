Никто не приедет на похороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выступает за \"войну до последнего украинца\". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя возмущения Мерца из-за визита экс-главы германского правительства Герхарда Шредера в Россию.

Никто не приедет на похороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выступает за "войну до последнего украинца". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя возмущения Мерца из-за визита экс-главы германского правительства Герхарда Шредера в Россию.

"Мерц, потомок гитлеровских приспешников, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что нынешний канцлер поддерживает "войну до последнего украинца". Теперь к нему никто не придет - ни на день рождения, ни на поминки", - указал российский политик в соцсети X.

Некоторое время назад Шредер прибыл в РФ по рабочим вопросам. По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин, узнав накануне, в свой день рождения, из СМИ о прибытии бывшего канцлера в страну, принял его у себя дома. Позднее Кремль распространил фотографии с этой встречи, сообщает ТАСС.