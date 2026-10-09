Никто не приедет на похороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выступает за \"войну до последнего украинца\". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя возмущения Мерца из-за визита экс-главы германского правительства Герхарда Шредера в Россию.
Медведев отреагировал на возмущения Мерца из-за визита Шредера в Россию
Никто не приедет на похороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выступает за "войну до последнего украинца". Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя возмущения Мерца из-за визита экс-главы германского правительства Герхарда Шредера в Россию.
"Мерц, потомок гитлеровских приспешников, возмущен визитом Шредера в Россию. Что ж, мы знаем, что нынешний канцлер поддерживает "войну до последнего украинца". Теперь к нему никто не придет - ни на день рождения, ни на поминки", - указал российский политик в соцсети X.
Некоторое время назад Шредер прибыл в РФ по рабочим вопросам. По информации пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин, узнав накануне, в свой день рождения, из СМИ о прибытии бывшего канцлера в страну, принял его у себя дома. Позднее Кремль распространил фотографии с этой встречи, сообщает ТАСС.