ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия российских граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,5%. Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия российских граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72,5%. Опрос проводился с 28 сентября по 4 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 72,5% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 68,6%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 44,6% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 44,1% участников опроса. О доверии Мишустину заявили 54,1% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,7%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,7%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,7%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 13,7%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 31,9%, КПРФ - 18,8%, ЛДПР - 9,3%, "Справедливой России" - 4,6%, "Новых людей" - 11,6%.