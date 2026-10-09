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Токаев: изменение климата в районе Каспия повлечет миграцию свыше 2,5 млн человек

Токаев: изменение климата в районе Каспия повлечет миграцию свыше 2,5 млн человек Токаев: изменение климата в районе Каспия повлечет миграцию свыше 2,5 млн человек

Масштабные климатические изменения в прибрежных районах Каспия могут повлечь за собой миграцию свыше 2,5 млн человек. На этом акцентировал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменистане.

Масштабные климатические изменения в прибрежных районах Каспия могут повлечь за собой миграцию свыше 2,5 млн человек. На этом акцентировал внимание президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Каспийском экологическом саммите в Туркменистане.

По его словам, "согласно оценкам Всемирного банка, к 2050 году порядка 2,5 млн человек в регионе могут столкнуться с риском внутренней миграции из-за климатических факторов". 

Бедственное состояние Каспия не должно рассматриваться в отрыве от масштабных климатических изменений в регионе, подчеркнул Токаев.

"Прогнозируется, что к концу нынешнего столетия температура в отдельных его частях может вырасти на 5 градусов. Это спровоцирует таяние льдов, дефицит воды, засуху и деградацию земель", - заключил он, сообщает ТАСС.

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Теги:
#токаев
#миграция
#каспий
#изменение
#климат
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