Основатель проекта \"Рыбарь\" Михаил Звинчук заявил, что они с женой Валерией возвращаются домой.
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Общество
Звинчук сообщил, что они с женой возвращаются домой
9 октября 2026 / 21:47
© Сергей Булкин/ ТАСС
Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук заявил, что они с женой Валерией возвращаются домой.
"Меня зовут Михаил Звинчук, а это Валерия Звинчук, и нас депортируют из Черногории. Все с нами хорошо благодаря посольству РФ и благодаря активному общественному резонансу", - отметил он на видео, размещенном в Telegram-канале проекта.
Согласно сообщению к ролику, Звинчук и команда "находятся на пути в Россию после выдворения из Черногории", сообщает ТАСС.
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