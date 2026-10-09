Звинчук сообщил, что они с женой возвращаются домой

Основатель проекта \"Рыбарь\" Михаил Звинчук заявил, что они с женой Валерией возвращаются домой.

Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук заявил, что они с женой Валерией возвращаются домой.

"Меня зовут Михаил Звинчук, а это Валерия Звинчук, и нас депортируют из Черногории. Все с нами хорошо благодаря посольству РФ и благодаря активному общественному резонансу", - отметил он на видео, размещенном в Telegram-канале проекта.

Согласно сообщению к ролику, Звинчук и команда "находятся на пути в Россию после выдворения из Черногории", сообщает ТАСС.