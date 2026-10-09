Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 октября 2026 / 01:55
КОТИРОВКИ
USD
10/10
84.9048
EUR
10/10
94.9745
Новости часа
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
Москва
10 октября 2026 / 01:55
Котировки
USD
10/10
currency
84.9048
0.0000
EUR
10/10
currency
94.9745
0.0000
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
9 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
9 октября 2026 / 12:17
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Политика и религия
Общество

Звинчук сообщил, что они с женой возвращаются домой

Звинчук сообщил, что они с женой возвращаются домой Звинчук сообщил, что они с женой возвращаются домой

Основатель проекта \"Рыбарь\" Михаил Звинчук заявил, что они с женой Валерией возвращаются домой.

Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук заявил, что они с женой Валерией возвращаются домой.

"Меня зовут Михаил Звинчук, а это Валерия Звинчук, и нас депортируют из Черногории. Все с нами хорошо благодаря посольству РФ и благодаря активному общественному резонансу", - отметил он на видео, размещенном в Telegram-канале проекта.

Согласно сообщению к ролику, Звинчук и команда "находятся на пути в Россию после выдворения из Черногории", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#жена
#путь
#дом
#звинчук
Также по теме:
08.10.2026 19:45
AP: супруга Мадуро перенесла сердечный приступ в американской тюрьме
07.10.2026 12:15
WSMV: Криста Пайк пришла в сознание после неудачной попытки казни
06.10.2026 13:45
SCMP: в Китае сборщик мусора обнаружил на счету $63 тыс
05.10.2026 14:59
Мэр Краснодара досрочно покидает свой пост
01.10.2026 19:20
Эль-Ниньо в этом году убьет почти полмиллиона человек
30.09.2026 12:11
Медведь застрелен в 40 км от центра Токио
22.09.2026 16:43
24 часа: тело посла Португалии в Болгарии нашли в ее резиденции
16.09.2026 10:58
В Минприроды объяснили увеличение численности медведей в 2,3 раза
11.09.2026 13:28
АдГ обратилась в полицию после заявления Мерца о партии
10.09.2026 18:46
Кремль назвал эфемерной "угрозу" борту Зеленского в Кишиневе
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
22:49
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива
22:17
Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
21:47
Звинчук сообщил, что они с женой возвращаются домой
21:19
Токаев: изменение климата в районе Каспия повлечет миграцию свыше 2,5 млн человек
20:57
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан
20:40
Медведев отреагировал на возмущения Мерца из-за визита Шредера в Россию
20:19
Оверчук заявил, что процесс дедолларизации в мире уже не остановить
19:59
AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн
19:45
Путин: обмеление Каспия - одна из наиболее острых проблем
19:30
Нетаньяху заявил, что Нобелевский комитет утратил моральные ориентиры
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО