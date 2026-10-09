Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

"Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным", - указал он в Truth Соц. сети.

"В ходе этой беседы было условлено, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. т дизельного топлива на американский и мировой рынки, а потом еще 500 тыс. т в ноябре и 1 млн т сразу после. В зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов, впоследствии Россия поставит в течение короткого времени 3 млн т дизельного топлива", - отметил американский лидер.

Вместе с тем, согласно заявлению Кремля, "при обсуждении ситуации в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки".