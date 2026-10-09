Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
10 октября 2026 / 01:55
КОТИРОВКИ
USD
10/10
84.9048
EUR
10/10
94.9745
Новости часа
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
Москва
10 октября 2026 / 01:55
Котировки
USD
10/10
currency
84.9048
0.0000
EUR
10/10
currency
94.9745
0.0000
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
9 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
9 октября 2026 / 12:17
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Россия-США
Политика

Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным

Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

"Я только что завершил крайне успешное обсуждение с президентом России Владимиром Путиным", - указал он в Truth Соц. сети.

"В ходе этой беседы было условлено, что Россия немедленно поставит более 300 тыс. т дизельного топлива на американский и мировой рынки, а потом еще 500 тыс. т в ноябре и 1 млн т сразу после. В зависимости от состояния российских нефтеперерабатывающих заводов, впоследствии Россия поставит в течение короткого времени 3 млн т дизельного топлива", - отметил американский лидер.

Вместе с тем, согласно заявлению Кремля, "при обсуждении ситуации в мировой энергетике российская сторона подтвердила свою готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки".

  • new_top
Теги:
#трамп
#путин
#разговор
Также по теме:
09.10.2026 22:49
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива
09.10.2026 17:27
Индия считает оскорбительными высказывания Вэнса о трудовых мигрантах
09.10.2026 17:14
Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США
09.10.2026 12:15
Axios: Уиткофф планирует в октябре обсудить в Москве урегулирование на Украине
09.10.2026 10:17
Трамп назвал врагами тех, кто использует термин "искусственный интеллект"
08.10.2026 21:40
Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
08.10.2026 15:29
Песков: телеграммы от Трампа в день рождения Путина не было
08.10.2026 14:45
Рубио считает труднодостижимым дипломатический сценарий урегулирования на Украине
08.10.2026 13:31
CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
07.10.2026 19:15
Рубио сделал замечание журналисту, призвав называть ИИ суперинтеллектом
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
22:49
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива
22:17
Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
21:47
Звинчук сообщил, что они с женой возвращаются домой
21:19
Токаев: изменение климата в районе Каспия повлечет миграцию свыше 2,5 млн человек
20:57
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили более 72% российских граждан
20:40
Медведев отреагировал на возмущения Мерца из-за визита Шредера в Россию
20:19
Оверчук заявил, что процесс дедолларизации в мире уже не остановить
19:59
AFP: ущерб от беспорядков во Франции составил €30 млн
19:45
Путин: обмеление Каспия - одна из наиболее острых проблем
19:30
Нетаньяху заявил, что Нобелевский комитет утратил моральные ориентиры
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО