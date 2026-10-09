Минфин США заявил, что временно выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
Эксперт Брутер: страх перед ИИ умножает капиталы IT-компаний
9 октября 2026 / 13:21
Перспективы мира в секторе Газа отсутствуют. Мнение
9 октября 2026 / 12:27
Политолог Ежов: власти в Киеве ничего не могут сделать для урегулирования конфликта
9 октября 2026 / 12:17
Экономика
США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива
9 октября 2026 / 22:49
© Игорь Онучин/ ТАСС
Минфин США заявил, что временно выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.
"По распоряжению президента США Дональда Трампа Управление по контролю над иностранными активами Минфина США незамедлительно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки дизельного топлива РФ на мировой рынок", - следует из сообщения в соцсети X.
Уточняется, что "операции, связанные с продажей, поставкой, разгрузкой и импортом, произведенного в России дизельного топлива, разрешены до 00:01 (07:01 мск) 7 апреля 2027 года по времени восточного побережья США", сообщает ТАСС.
Также по теме:
09.10.2026 22:17Трамп сообщил, что провел успешный телефонный разговор с Путиным
09.10.2026 17:14Кремль анонсировал скорый телефонный разговор президентов РФ и США
08.10.2026 21:40Трамп: США не будут наносить удары по Ирану до выборов в ноябре
08.10.2026 15:29Песков: телеграммы от Трампа в день рождения Путина не было
08.10.2026 13:31CNN: в США могут предъявить Мадуро новые обвинения
Актуально