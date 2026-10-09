США выводят из-под санкций поставки российского дизельного топлива

Минфин США заявил, что временно выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

"По распоряжению президента США Дональда Трампа Управление по контролю над иностранными активами Минфина США незамедлительно выдает временную генеральную лицензию, разрешающую поставки дизельного топлива РФ на мировой рынок", - следует из сообщения в соцсети X.

Уточняется, что "операции, связанные с продажей, поставкой, разгрузкой и импортом, произведенного в России дизельного топлива, разрешены до 00:01 (07:01 мск) 7 апреля 2027 года по времени восточного побережья США", сообщает ТАСС.