Axios назвал причину переноса поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер перенесли визит в Россию, чтобы прояснить позицию Киева и стран Европы касательно украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники информировал портал Axios .

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер перенесли визит в Россию, чтобы прояснить позицию Киева и стран Европы касательно украинского конфликта. Об этом со ссылкой на источники информировал портал Axios.

Сообщается, что Уиткофф и Кушнер "отложили запланированную поездку в Москву по крайней мере до тех пор, пока они не выяснят, готовы ли Украина и европейцы договориться относительно единого предложения" России.

В минувшую пятницу в Майами состоялись переговоры представителей США, Украины, "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция), Еврокомиссии и НАТО. В субботу утром стало известно, что они завершились досрочно и не будут продлеваться на второй день.

По информации Axios, на этой встрече Уиткофф и Кушнер заявили представителям Украины, что Вашингтон может лишить Киев доступа к своим разведданным, если тот не согласится на уступки, сообщает ТАСС.