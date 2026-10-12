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Глава МЧС РФ впервые прилетел в КНДР для обсуждения рабочих вопросов

Глава МЧС РФ впервые прилетел в КНДР для обсуждения рабочих вопросов Глава МЧС РФ впервые прилетел в КНДР для обсуждения рабочих вопросов

Глава МЧС России Александр Куренков впервые прилетел в КНДР с рабочим визитом, сообщает ТАСС.

Глава МЧС России Александр Куренков впервые прилетел в КНДР с рабочим визитом, сообщает ТАСС.

По информации МЧС, в Пхеньяне Куренков намерен провести переговоры с председателем кабмина КНДР Пак Тхэ Соном и министром по делам стихийных бедствий КНДР Ким Чхоль Намом. Представители российского МЧС планируют обсудить с корейскими коллегами приоритетные направления совместной работы.

Ожидается, что будет подписан план совместных мероприятий МЧС России и Министерства по делам стихийных бедствий КНДР на 2027-2029 годы.

В пресс-службе МЧС отметили, что 31 мая 2024 года в Москве между чрезвычайными ведомствами стран был подписан Меморандум о взаимопонимании. Делегации КНДР ранее не раз посещали Москву для обсуждения взаимодействия по линии спасательных служб. 

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Теги:
#кндр
#куренков
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